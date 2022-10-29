Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла

Мэр Киева Виталий Кличко попросил западные страны отправить на Украину тяжелое оружие, системы противовоздушной обороны (ПВО), а также одеяла, зимнюю одежду и генераторы до наступления зимы. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает Daily Mail.

Он отметил, что такая просьба связана с аварийным режимом работы энергосистем Киева в связи с ударами России по энергетической инфраструктуре.

«Из-за значительного дефицита электроэнергии — от 20 до 50% — система энергоснабжения города работает в аварийном режиме», — написал Кличко в соцсетях.

По его словам, в настоящее время повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны. Кроме того, Кличко заявил, что Украина «доведена до отчаяния» из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. По его мнению, предстоящая зима станет огромным испытанием.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил о прибытии в Киев новой системы ПВО. Также он сообщил, что дефицит электроэнергии в городе достигает 50%. По его словам, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

Кроме того, в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения.

По словам главы киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация в регионе напряженная и говорить о стабилизации системы «еще рано».

Ранее, 27 октября, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

До этого, 10 октября, российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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