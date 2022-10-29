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Эксперт предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом

Эксперт предупредил, что при покупке смартфона за рубежом можно столкнуться с медленным интернетом
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Фото: TASS/APA Images via ZUMA Press Wire
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На территории России работа купленных за рубежом смартфонов может быть обусловлена медленным интернетом. Об этом 29 октября рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

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«Одной из главных потенциальных проблем (при покупке гаджета за границей. — Ред.) является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично. Это чревато низкой скоростью мобильного интернета», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт посоветовал россиянам сравнивать частотные диапазоны России и страны, в которой есть намерение приобрести смартфон. Он указал, что список характеристик можно найти в открытых источниках по запросу «частотные диапазоны LTE в России».

Джакония добавил, что покупать смартфоны лучше всего в странах ЕАЭС, поскольку у них с Россией единый стандарт сертификации устройства. Устройства из США или Китая будут работать хуже.

Также эксперт напомнил, что купленный за рубежом смартфон и ввезенный в страну в чемодане не будет иметь гарантии, поскольку не прошел сертификацию для продажи на российском рынке. При возникновении проблем в работе такого смартфона владельцу устройства придется решать их самостоятельно.

В период с 21 сентября по 5 октября в России упали продажи смартфонов на 30%. «Известия» выяснили, что дорогие смартфоны в стране зачастую приобретали на заемные средства. Этому способствовала в том числе политика, проводимая торговыми сетями и сотовыми операторами, которая позволяла взять нужный девайс без первоначального взноса. После начала мобилизации люди меньше стали думать о замене гаджетов.

В конце июня сообщалось, что в натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем–мартом на 4,8 п.п., до 30,6%. Доля китайских брендов на российском рынке во II квартале 2022 года составила 65%, при этом в июне она достигла 70%.

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