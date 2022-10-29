Байден признал высокий уровень насилия по политическим мотивам в США

В США слишком много насилия из-за политических разногласий. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», ― подчеркнул Байден, комментируя недавнее нападение на мужа спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси Пола.

Президент напомнил, что Пелоси занимает третью по значимости должность в стране.

Также Байден указал, что нападавший кричал ту же фразу, что и многие участники штурма Капитолия 6 января 2021 года: «Где Нэнси? Где Нэнси?» Американский лидер подчеркнул, что не может точно подтвердить подлинность этих слов, но ему «так сообщают».

Помимо этого президент обвинил Республиканскую партию в раскалывании страны, поскольку некоторые их высказывания «разъедают политический климат» в Соединенных Штатах Америки.

28 октября Дэвид Депепи вломился в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Злоумышленник нанес 82-летнему супругу спикера конгресса несколько ударов молотком. Его удалось задержать. ФБР начало расследование по факту инцидента. Отмечается, что Депепи раньше поддерживал конспирологические теории.

Пелоси получил трещину черепа и травмы рук. Он перенес операцию в одной из больниц города. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Сан-Франциско. Байден созвонился с ней и выразил свою поддержку.