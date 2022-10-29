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Власти Севастополя сообщили о временном закрытии бухты для судов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили власти города.

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«Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства города.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота (ЧФ) России отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты. По его словам, все оперативные службы города наготове.

Накануне по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

Также Развожаев сообщил, что ночью 27 октября на Балаклавскую ТЭС была совершена атака БПЛА. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Пострадавших нет, угрозы электроснабжению также нет.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил о том, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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