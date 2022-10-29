Американский предприниматель Илон Маск пообещал восстановить аккаунты в Twitter, приостановленные по сомнительным причинам. 27 октября он закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью.

Среди ожидаемых с его приходом нововведений — отмена практики постоянной блокировки пользователей, передает телеканал «Известия». Маск объявил, что будет создан специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

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