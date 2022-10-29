В Смоленске решили построить ЖК рядом с захоронением советских солдат

В Смоленске решили построить элитный жилой комплекс рядом с мемориалом, который возведен на месте захоронения примерно 45 тыс. советских бойцов и командиров Красной армии, погибших в концлагере №126. Об этом «Известия» узнали в субботу, 29 октября.

В отличие от захоронения, сама территория лагеря не имеет никакой охранной зоны, а потому с формальной точки зрения строительство здесь является абсолютно законным. К застройщику у местных активистов только морально-этические вопросы.

«Для нашего поколения это святое место. Это мемориал, где захоронены 45 тыс., которые отдали жизнь за мирное небо над головой, и его нужно сохранить как память для наших потомков, дна наших детей, внуков и правнуков», — заявила председатель Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зоя Кумердак.

В свою очередь директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов указал на недопустимость строительства на месте захоронения такого большого количества людей.

Ранее, 22 октября, в Московской области перезахоронили останки 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония состоялась на воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о сохранении в РФ памяти о совершенных нацистами зверствах в ходе Великой Отечественной войны и том, что страна всегда будет чтить подвиги советского народа. Он подчеркнул, что Россия должна «знать и помнить о миллионах русских, цыган, евреев, принявших ужасную смерть только за то, что гитлеровцы считали их национальность «неправильной» и жестоко истребляли представителей этих и других народов просто за факт их существования».