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Россиян заверили в отсутствии риска серьезной вспышки COVID-19

Эксперт Пшеничная: иммунитет к COVID есть почти у всех, роста заболеваемости не будет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти у всех россиян есть иммунитет к коронавирусу. По этой причине даже новые варианты вируса в случае распространения в стране не вызовут существенного роста заболеваемости. Об этом «РИА Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в субботу, 29 октября.

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«Иммунитет к SARS-CoV-2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант «Цербер» и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным «Омикроном», ожидать не стоит», ― отметила Пшеничная.

Врач обратила внимание на свойство нового штамма ускользать от антител, которые вырабатываются, если человек переболеет или привьется от коронавируса. В то же время, по мнению Пшеничной, этого всё еще достаточно, чтобы как минимум уберечь себя от тяжелого заболевания.

Ранее, 26 октября, врач-терапевт Светлана Куприна рассказала «Известиям», что многочисленные новые мутации и варианты коронавируса — предсказуемая и логичная реакция вируса на выработку иммунитета к нему у населения. В частности, новые варианты стали так эффективны против антител в силу мутаций в шиповидном белке. В то же время Куприна подчеркнула, что нельзя впадать в панику, поскольку темпы и места распространения новых видов коронавируса несильно влияют на характер и тяжесть проявления болезни.

11 октября ученые предупредили о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Как выяснили «Известия», рост инфицирований «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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