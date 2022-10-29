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Дочка «Росатома» выиграла тендер на поставку Бразилии сырья для АЭС

«Росатом» поставит сырье для АЭС в Бразилии
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку для Бразилии сырья для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Это следует из документов бразильской государственной компании Industrias Nucleares do Brasil, опубликованных 28 октября.

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Отмечается, что поставкой 330 т гексафторида урана займется немецкий филиал дочерней структуры российской госкорпорации. Необходимо будет также провести обогащение урана объемом более 1 млн ЕРР (единица работы разделения, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения. — Ред.).

Еще 17 марта заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО профессор Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» озвучила готовность «Росатома» участвовать в строительстве энергоблоков АЭС в Бразилии, включая атомные станции малой мощности в наземном и плавучем исполнении. Эксперт подчеркивала, что президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в строительстве атомной подлодки в оборонительных целях.

Переговоры по вопросу российско-бразильских отношений, в которых приняли участие Жаир Болсонару и Владимир Путин, состоялись 16 февраля. Тогда российский лидер заявил, что Москва готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии.

Как позже, в марте, написало издание Folha de S.Paulo, Болсонару решился на такой шаг после отказа США помочь с реализацией проекта. По данным издания, изначально сложности возникли с сертификацией топлива, которое впоследствии должно будет использоваться в транспортном реакторе.

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