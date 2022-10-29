Дочка «Росатома» выиграла тендер на поставку Бразилии сырья для АЭС

Дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку для Бразилии сырья для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Это следует из документов бразильской государственной компании Industrias Nucleares do Brasil, опубликованных 28 октября.

Отмечается, что поставкой 330 т гексафторида урана займется немецкий филиал дочерней структуры российской госкорпорации. Необходимо будет также провести обогащение урана объемом более 1 млн ЕРР (единица работы разделения, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения. — Ред.).

Еще 17 марта заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО профессор Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» озвучила готовность «Росатома» участвовать в строительстве энергоблоков АЭС в Бразилии, включая атомные станции малой мощности в наземном и плавучем исполнении. Эксперт подчеркивала, что президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в строительстве атомной подлодки в оборонительных целях.

Переговоры по вопросу российско-бразильских отношений, в которых приняли участие Жаир Болсонару и Владимир Путин, состоялись 16 февраля. Тогда российский лидер заявил, что Москва готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии.

Как позже, в марте, написало издание Folha de S.Paulo, Болсонару решился на такой шаг после отказа США помочь с реализацией проекта. По данным издания, изначально сложности возникли с сертификацией топлива, которое впоследствии должно будет использоваться в транспортном реакторе.