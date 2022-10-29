СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России

США и Великобритания поменяли свою риторику насчет России и посылают ей сигналы к началу переговоров. Такое мнение высказал журналист издания The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.

Так, Снайдер напомнил, что 30 членов Демократической партии США направили письмо президенту страны Джо Байдену, в котором призвали его начать «активное дипломатическое давление, удвоенные усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».

По мнению автора статьи, несмотря на то что Белый дом не принял мер из письма буквально, всё же оно оказало влияние на политику Вашингтона.

«Это был первый случай, когда демократы отступили от единодушной позиции в пользу поддержки борьбы с Россией и открыто выступили за переговоры», ― отметил Снайдер.

Также колумнист вспомнил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу выразил «желание деэскалировать этот конфликт», добавив, что Соединенное Королевство готово помочь в случае, если Украина и Россия ищут пути разрешения конфликта.

«Хотя эти контакты и далеки от переговоров, они представляют собой первые небольшие отверстия в закрытых каналах коммуникации», ― добавил Снайдер. В его видении, вместе с усилением сигналов Москвы о переговорах эти «отверстия» дают надежду на общее изменение тона.

Между тем 28 октября обозреватель The Washington Post выразил мнение, что Вашингтону следовало бы прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры, потому что эта необходимость «вопиюще очевидна». Он призвал Белый дом прислушаться к речи российского лидера на Валдайском форуме, а Байдена ― показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

До этого, 25 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об убежденности США в том, что решение о возможности переговоров с РФ Киев должен принимать самостоятельно. По ее словам, Вашингтон видит свою задачу в обеспечении Украины всем необходимым.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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