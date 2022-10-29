Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Севастополя сообщили о временном закрытии бухты для судов
Мир
Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов к РФ
Мир
Дочка «Росатома» выиграла тендер на поставку Бразилии сырья для АЭС
Мир
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Армия
В ДНР сообщили о почти полном переходе ВСУ на дальнобойную артиллерию
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников
Общество
В Смоленске решили построить ЖК рядом с захоронением советских солдат
Спорт
Канадка Макинтош установила мировой рекорд на КМ на короткой воде
Армия
Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды
Армия
В Минобороны поздравили победителей III Всемирных курсантских игр
Мир
Обозреватель CNN заявил о трещинах в поддержке Киева со стороны США
Армия
Экипажи расчетов САУ «Мста-С» пополнили мобилизованные

СМИ узнали о возможном лимите трат на помощь другим странам в Британии

Британия продлит заморозку помощи другим странам на фоне поддержки Киева
0
Фото: Global Look Press/Christian Charisius
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность продлить лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам еще на два года. Об этом 28 октября сообщила газета The Telegraph.

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

«Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов. — Ред.) еще на два года, до 2026–2027 годов, что поможет сэкономить £4 млрд в год», — говорится в публикации.

Также газета напомнила, что Сунак, будучи главой минфина в 2021 году, обещал к 2024 году восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.

Ранее, 26 октября, издание Politico написало о недовольстве Украины планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. Отмечается, что в своем первом обращении к нации Сунак пообещал поставить экономическую стабильность в центр повестки дня и предупредил о предстоящих трудных решениях в отношении расходов.

Между тем пользователи Twitter увидели в поздравлении Зеленского Сунака с назначением на пост премьер-министра намек на дальнейшую финансовую помощь Украине.

26 октября обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш предположил, что работа Риши Сунака в качестве премьер-министра Великобритании будет менее скандальной, но не лучше периода его предшественницы Лиз Трасс. При этом Ганеш считает, что Сунак «может стать передышкой для британской демократии».

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине, а также с пандемией COVID-19. В свою очередь, российский лидер не стал поздравлять политика с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Тогда же стало известно, что речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022