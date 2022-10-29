СМИ узнали о возможном лимите трат на помощь другим странам в Британии

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает возможность продлить лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам еще на два года. Об этом 28 октября сообщила газета The Telegraph.

«Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов. — Ред.) еще на два года, до 2026–2027 годов, что поможет сэкономить £4 млрд в год», — говорится в публикации.

Также газета напомнила, что Сунак, будучи главой минфина в 2021 году, обещал к 2024 году восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.

Ранее, 26 октября, издание Politico написало о недовольстве Украины планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. Отмечается, что в своем первом обращении к нации Сунак пообещал поставить экономическую стабильность в центр повестки дня и предупредил о предстоящих трудных решениях в отношении расходов.

Между тем пользователи Twitter увидели в поздравлении Зеленского Сунака с назначением на пост премьер-министра намек на дальнейшую финансовую помощь Украине.

26 октября обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш предположил, что работа Риши Сунака в качестве премьер-министра Великобритании будет менее скандальной, но не лучше периода его предшественницы Лиз Трасс. При этом Ганеш считает, что Сунак «может стать передышкой для британской демократии».

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине, а также с пандемией COVID-19. В свою очередь, российский лидер не стал поздравлять политика с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Тогда же стало известно, что речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины сложившейся экономической ситуации страны отговорками.