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Экипажи расчетов САУ «Мста-С» пополнили мобилизованные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 152-миллиметровых самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации по защите населения Донбасса, в экипажи входят и мобилизованные. Минобороны показало кадры ведение огня по выявленным огневым позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

В составе расчета САУ боевые задачи выполняют в том числе мобилизованные военнослужащие, которые прошли полный курс практической подготовки на базе одного из учебных центров Вооруженных сил России (ВС РФ) и недавно пополнили артиллерийское подразделение.

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«Самоход мощный, точный, сильный. Меня мобилизовали, все на полигоне хорошо рассказали, объяснили. Мы приехали сюда, мои товарищи, командиры орудия обучали, помогали. Для механика-водителя сейчас главное — следить за маслом, потому что зима наступает», — механик-водитель САУ «Мста-С» Борис.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ.

Расчеты САУ уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляется с беспилотников.

Ранее, 10 октября, в оборонном ведомстве о работе расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа. Артиллеристы ВС РФ ведут огонь на дальности до 30 км. Бывает, что в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов, уточнили в Минобороны.

До этого, 20 сентября, Минобороны показало кадры работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б» по позициям украинских националистов. На видео показана работа второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

10 сентября в МО РФ рассказали о работе расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО. Отмечалось, что артиллерийский корректировщик передает координаты опорного пункта ВСУ на батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б», затем расчеты батареи наводят орудия и производят выстрелы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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