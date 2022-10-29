МО РФ рассказало о подготовке мобилизованных танкистов на Сахалине

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) опубликовало кадры с занятий мобилизованных служащих на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине.

На кадрах видно, как служащие отрабатывают и совершенствуют навыки стрельбы из 125-миллиметровой пушки танков Т-80БВ.

«Мобилизованные выполняют стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и расчеты противотанковых средств на дистанции от 2 до 5 км. Экипажи танков ведут огонь как в движении, так и из-за укрытий и засад», — рассказали в Минобороны.

Также механики-водители отрабатывают управление танком в условиях труднопроходимой, пересеченной местности и преодолевают разные препятствия. Обращается внимание, что занятия проходят ежедневно как в светлое, так и в темное время суток.

Ранее, 28 октября, появились записи с упражнений мобилизованных россиян по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс» на полигоне в Приамурье. Служащие отрабатывали поражение бронированной техники противника на расстоянии почти в 2 км.

До этого, 24 октября, Минобороны России заявило, что с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса российские войска уничтожили больше 6 тыс. танков и других бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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