Три автомобиля столкнулись на Аптекарской набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Аптекарской набережной столкнулись сразу три автомобиля. Об этом «Известия» узнали в субботу, 29 октября.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes совершал опасное перестроение, не включив сигналы поворота. Сам мужчина утверждает, что ехал медленно и не помнит, как всё случилось.

По данным «Известий», в результате столкновения пострадала девушка, которая находилась за рулем автомобиля Kia.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, 19 октября, автомобилист сбил 9-летнего мальчика в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Отмечается, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.