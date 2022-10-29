Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин наградил десантников за проявленный героизм в зоне специальной военной операции (СВО). Вручение медалей, орденов и знаков отличия прошло в боевой обстановке. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что десантникам, проявившим мужество и отвагу в ходе спецоперации по защите населения Донбасса, были вручены ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», Суворова и Жукова.

«Медаль «За отвагу» получил, находясь в Гостомеле. Поехал туда добровольцем, выполнял задачи вместе с минометной батареей, занимался подвозом лекарств и продовольствия», — рассказал старшина батареи Андрей.

Заместитель командующего ВДВ поблагодарил воинов «крылатой пехоты» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, и пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что высшей государственной наградой страны — медалью «Золотая Звезда» — награжден командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил военному ВС РФ награду за проявленный героизм в ходе спецоперации.

В частности, лейтенант осуществлял захват и производил пуски ракет по воздушным целям из переносного зенитного ракетного комплекса. Ищенко атаковал пару вражеских Су-25, появившихся в его зоне ответственности.

До этого, 23 октября, старший прапорщик Сергей получил медаль Жукова за успешное выполнение боевой задачи. Как он рассказал корреспонденту «Известий» Александру Морозову, медаль получил за то, что смог оперативно наладить связь между командованием и войсками.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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