Военкор «Известий» увидел работу кухни для жителей Мариуполя

С началом спецоперации по защите Донбасса в Мариуполе осталось одно предприятие, вырабатывающее молоко и производящее продукцию как для региона, так и для Приазовья. Сейчас восстановление города продолжается, но жителям по-прежнему зачастую не хватает продуктов питания, на помощь приходят российские военные. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел обстановку в городе.

Для местных жителей готовят на автономных кухнях в баках 50 литров. В основном в меню гречка, перловка. Ежедневно готовят примерно по 2 тыс. порций

«В Мариуполе на данный момент открываются магазины, но их очень мало, есть проблемы с продовольствием. Свет по городу дали, вода есть, но людям недостаточно всего этого, чтобы нормально поддерживать питание в квартирах, поэтому они сюда приходят каждый день, благодарят сотрудников кухни», — рассказал военный с позывным «Гувер».

По словам местной жительницы, с тех пор, как открылась здесь кухня, она посещает ее ежедневно. И ежедневно благодарит поваров за вкусные каши.

«Наша главная задача — все эти предприятия возродить, потому что это необходимо. Средний и малый бизнес — движущая сила общества, рабочие места», — сказал председатель правления ГП «Экоильичпродукт» Юрий Тернавский.

Ранее, 13 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что восстановление Мариуполя идет неплохими темпами, каждую неделю открываются новые объекты. Он пояснил, что на данный момент в городе менее чем за три месяца возвели три современных дома почти на 278 квартир. Для восстановления Мариуполя уже привлечено порядка 15 тыс. строителей, а всего в ДНР и ЛНР их около 32 тыс. человек.

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлять работников строительной отрасли на добровольной основе в ЛНР, ДНР и другие присоединенные к России территории для восстановления инфраструктуры.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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