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Антонов призвал США вернуть всё размещенное за рубежом ядерное оружие

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Фото: commons.wikimedia.org/United States Department of Defense
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Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон вернуть всё размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию. Об этом он заявил 29 октября.

Как сообщила 27 октября сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, в США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в Москве получат разъяснения после разговора министров обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина по поводу проводимых учений НАТО по ядерному сдерживанию в Европе.

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