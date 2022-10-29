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Маск заявил о непричастности к разблокировке Канье Уэста в Twitter

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunc
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Американская социальная сеть Twitter разблокировала профиль рэпера Канье Уэста до того, как предприниматель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил компанию. Об этом новый глава Twitter сообщил в пятницу, 28 октября.

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«Аккаунт Йе (Канье Уэст называет себя Йе. — Ред.) был восстановлен компанией Twitter до того, как я стал ее владельцем. Они не консультировались со мной и не информировали об этом», ― ответил Маск на комментарий одного из пользователей сети. Миллиардера спросили, почему тот восстановил профиль Канье, если Twitter не должен быть «платформой, которая блюет расизмом и антисемитизмом».

Помимо этого, предприниматель добавил, что все, чьи профили заблокировали, будут разбанены.

«Комедия теперь легальна в Twitter», ― написал он, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Ранее в тот же день появилась информация об увольнениях в Twitter после сделки с Маском. Причины и детали увольнений неизвестны.

Тогда же Twitter восстановил профиль Канье Уэста. Аккаунт артиста удалили за серию антисемитских постов. На фоне скандала с Уэстом разорвал контракт немецкий производитель спортивной одежды Adidas, после чего состояние рэпера сократилось с $2 млрд до $400 млн.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.

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