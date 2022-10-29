Посол России в Канаде назвал новые санкции бессмысленными

Антироссийские санкции, которые недавно были выдвинуты канадскими властями, являются бессмысленными. Однако ответ на них всё равно последует. Об этом 29 октября заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

В беседе с агентством «РИА Новости» он рассказал, что санкции являются очередным бессмысленным антироссийским, враждебным шагом кабинета премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут», — заявил Степанов.

По его словам, ответ на санкции обязательно последует. Так как, несмотря на абсурдность канадских мер, «в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно».

Степанов считает, что новые санкции связаны с проведением очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.

При этом посол подчеркнул, что для России важны отношения с Канадой. По его словам, РФ видит в этой стране своего «арктического соседа».

Как заявил Степанов, несмотря на то что союзниками Россия и Канада никогда не будут, необходимо понимать, что «мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны». Он отметил, что для российской стороны это является прописной истиной. Однако, по его мнению, у кабинета премьер-министра Джастина Трюдо иная позиция.

Накануне правительство Канады ввело санкции против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Рестрикции коснулись, в частности, «Лукойла». В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее, 17 октября, также сообщалось, что Оттава расширила санкции против России, внесла в список 34 физических лица и одно юридическое. Как утверждают власти Канады, попавшие под новые ограничения лица якобы распространяют дезинформацию.

7 октября в силу вступили новые антироссийские санкции ЕС. В новый пакет вошли как экономические меры, так и персональные ограничения. В частности, расширен санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. Личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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