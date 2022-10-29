Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол России в Канаде назвал новые санкции бессмысленными
Мир
Напавшего на мужа Пелоси назвали поклонником конспирологических теорий
Мир
Маск заявил о непричастности к разблокировке Канье Уэста в Twitter
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о снеге на следующей неделе
Мир
Белый дом подтвердил участие Байдена в G20
Мир
Футбольные стюарды на Кипре порвали антироссийский плакат у украинки
Мир
Муж Нэнси Пелоси перенес операцию после нападения
Мир
ООН призвала предпринять усилия для продления зерновой сделки
Мир
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины
Интернет
Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter
Армия
Кадыров сообщил об уничтожении более 650 боевиков ВСУ
Армия
Пушилин рассказал об успешном продвижении союзных сил в зоне СВО
Сюжет:

Посол России в Канаде назвал новые санкции бессмысленными

Посол России в Канаде Степанов назвал новые канадские санкции бессмысленными
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции, которые недавно были выдвинуты канадскими властями, являются бессмысленными. Однако ответ на них всё равно последует. Об этом 29 октября заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

В беседе с агентством «РИА Новости» он рассказал, что санкции являются очередным бессмысленным антироссийским, враждебным шагом кабинета премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут», — заявил Степанов.

По его словам, ответ на санкции обязательно последует. Так как, несмотря на абсурдность канадских мер, «в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно».

Степанов считает, что новые санкции связаны с проведением очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.

При этом посол подчеркнул, что для России важны отношения с Канадой. По его словам, РФ видит в этой стране своего «арктического соседа».

Как заявил Степанов, несмотря на то что союзниками Россия и Канада никогда не будут, необходимо понимать, что «мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны». Он отметил, что для российской стороны это является прописной истиной. Однако, по его мнению, у кабинета премьер-министра Джастина Трюдо иная позиция.

Накануне правительство Канады ввело санкции против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Рестрикции коснулись, в частности, «Лукойла». В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее, 17 октября, также сообщалось, что Оттава расширила санкции против России, внесла в список 34 физических лица и одно юридическое. Как утверждают власти Канады, попавшие под новые ограничения лица якобы распространяют дезинформацию.

7 октября в силу вступили новые антироссийские санкции ЕС. В новый пакет вошли как экономические меры, так и персональные ограничения. В частности, расширен санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. Личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022