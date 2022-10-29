Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 октября

Облачная погода и дождь ожидают москвичей в субботу, 29 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +9…+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — западный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 735–743 мм ртутного столба.

Ранее, 28 октября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что минимальная температура в столичном регионе в субботу составит от + 3 до 8 градусов, в Москве — +4...6. При этом максимальная температура в регионе будет достигать +10 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплые выходные в Москве. По его словам, в выходные, 29 и 30 октября, ожидается потепление до +11…+12 градусов.

Также в четверг Тишковец предупредил, что в столичном регионе в ближайшие дни будут наблюдаться резкие изменения давления, также известные как барическая пила.