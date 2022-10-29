ЦБ: частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию в ближайшие месяцы

Частичная мобилизация может способствовать росту инфляции в России. Об этом заявил совет директоров Банка России в пятницу, 28 октября.

Согласно опубликованному пресс-релизу, если в ближайшие месяцы мобилизация будет иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет ослабленной динамики потребительского спроса, то в дальнейшем ее эффекты будут способствовать росту инфляции из-за усиления ограничений в экономике в целом.

Банк России считает, что основными причинами негативного влияния частичной мобилизации на экономику являются рост ограничений на рынке труда и снижение потребительского спроса. Кроме того, регулятор отметил продолжающуюся тенденцию у россиян к сбережению из-за растущей общей неопределенности и длительной адаптации к новым условиям на потребительских рынках.

При этом в Банке России подчеркнули, что в целом их деловая активность в III квартале 2022 года сложилась лучше ожидавшегося. Многие компании и предприятия всё лучше адаптируются к работе в условиях финансовых и торговых ограничений.

Также в этот день ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Кроме того, в Банке России увидели риски ускорения инфляции в РФ в ближайшие кварталы. Среди основных причин указывались динамика кредитования и бюджетный план России на 2022 и 2023 годы, которые могут ускорить рост денежной массы в стране, что станет дополнительной инфляционной нагрузкой.

Ранее в сентябре Центробанк понизил базовую ставку до 7,5% годовых. Это вызвано тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бюджет России успешно справляется с внешними вызовами. По его словам, несмотря на внешнее давление, результаты исполнения бюджета за полгода достойные.