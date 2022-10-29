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«Известия» показали подготовку мобилизованных в составе экипажей БМП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобилизованные в составе экипажей боевых машин пехоты (БМП) и мотострелков Центрального военного округа (ЦВО) проходят подготовку в тыловой зоне проведения спецоперации, сообщает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Как отметил журналист, мобилизованные оттачивают навыки владения военной техникой и штатным вооружением. Экипажи БМП совершенствуют действия по прикрытию штурмовых отрядов, поражая цели из 30-мм пушки на дистанции более 1,5 км.

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«Инструкторы помогают в полном объеме, вспоминать несложно, из техники работы много. Ничего сложного нет. Главное, внимательнее относиться к этому нужно. Всё равно руки помнят, вспомнить не так сложно. Преподаватели нормальные, объясняют всё хорошо», — рассказал мобилизованный наводчик БМП Александр.

Сообщается, что на отдельном участке полигона инструктора применяют новые подходы в обучении. Военнослужащие отрабатывают упражнения стрелковой подготовки с элементами тактической стрельбы: передвижение боевыми двойками, прикрытие, занятие выгодного рубежа для огневого воздействия на противника.

«(Необходимо. — Ред.), чтобы они работали боевыми двойками, учились друг друга прикрывать, чтобы учились кидать гранаты из окопов, потому что на переднем крае есть такие места, где надо кинуть гранату. (Нужно. — Ред.), чтобы поддерживал товарища, помогал, чтобы они умели друг друга защитить. Поэтому и отрабатывают, учатся работать двойками и тройками», — уточнил инструктор с позывным «Мотор».

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий. Также военнослужащие будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее, 27 октября, Минобороны показало подготовку мобилизованных танкистов и мотострелков в Новосибирской и Омской областях. Отмечается, что для здоровья военнослужащих на полигонах организованы пункты обогрева и медицинской помощи.

До этого, 18 октября, мобилизованные военнослужащие Приморского края начали осваивать управление танками Т-80БВ и боевыми машинами пехоты БМП-3. Занятия организованы на местности, похожей рельефом на районы предполагаемого применения подразделений.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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