Футбольные стюарды на Кипре порвали антироссийский плакат у украинки

Футбольные стюарды на стадионе в кипрской Ларнаке порвали антироссийский плакат у болельщицы киевского «Динамо» на матче против АЕКа. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Женщина во время матча развернула самодельный плакат с лозунгом на английском языке. После этого к ней подошли сотрудники стадиона, забрали баннер и порвали его.

Отмечается, что по регламенту УЕФА на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Встреча команд состоялась 27 октября и завершилась со счетом 3:3. В результате киевское «Динамо» не сможет продолжить борьбу за выход в весеннюю часть еврокубков.

Ранее, 21 октября, 58% жителей Кипра выступили против санкций в отношении России. В то же время 54% опрошенных заявили, что правительство страны должно было осудить действия России в отношении Украины.