Реклама
Прямой эфир
Мир
Муж Нэнси Пелоси перенес операцию после нападения
Мир
ООН призвала предпринять усилия для продления зерновой сделки
Мир
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях Украины
Интернет
Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter
Армия
Кадыров сообщил об уничтожении более 650 боевиков ВСУ
Происшествия
В ДНР три человека погибли и четверо пострадали из-за обстрелов ВСУ
Мир
Постпред России в Вене ответил на претензии Польши насчет репараций
Общество
Песков назвал невосполнимой потерей гибель журналистки Бабаевой
Армия
Стремоусов заявил об удержании обороны в Херсонской области армией РФ
Мир
В США согласились с предупреждением Путина о мировой угрозе
Мир
Песков подтвердил проведение встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана
Общество
Пожар на складе в Санкт-Петербурге потушили спустя несколько дней
Сюжет:

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мероприятия по частичной мобилизации в России закончены. Об этом 28 октября доложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что установленное задание о призыве 300 тыс. человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

«Никаких дополнительных заданий не планируется, комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — подчеркнул Шойгу.

Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
Владимир Путин заявил, что надо внести коррективы в строительство Вооруженных сил

Глава Минобороны также доложил президенту о том, что в настоящее время в район спецоперации направлены 82 тыс. мобилизованных. Из них 41 тыс. участвует в боевых действиях. Еще 218 тыс. человек в настоящее время находятся на полигонах, где проходят подготовку и боевое слаживание.

В свою очередь, президент России подчеркнул, что на данный момент самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и всё, что связано с тем, чтобы военнослужащие чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях.

В ответ на это министр обороны заверил его, что подготовке мобилизованных уделяется особое внимание, «потому что надо отправлять подготовленных и обученных».

Также Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ во время проведения частичной мобилизации. Кроме того, президент выразил благодарность тем, кто принимал участие в работе по мобилизации. Он подчеркнул, что проблемы на первом этапе были неизбежны, так как в России много десятилетий подобных мероприятий не проводилось.

В рамках этой встречи Шойгу сообщил Путину, что 82 тыс. человек, призванных по частичной мобилизации, отправлены в зону проведения СВО после прохождения обучения. Как уточнил министр обороны, проблемы со снабжением, которые возникли на начальном этапе мобилизации, уже решены.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022