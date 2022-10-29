Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

Мероприятия по частичной мобилизации в России закончены. Об этом 28 октября доложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что установленное задание о призыве 300 тыс. человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

«Никаких дополнительных заданий не планируется, комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также доложил президенту о том, что в настоящее время в район спецоперации направлены 82 тыс. мобилизованных. Из них 41 тыс. участвует в боевых действиях. Еще 218 тыс. человек в настоящее время находятся на полигонах, где проходят подготовку и боевое слаживание.

В свою очередь, президент России подчеркнул, что на данный момент самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и всё, что связано с тем, чтобы военнослужащие чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях.

В ответ на это министр обороны заверил его, что подготовке мобилизованных уделяется особое внимание, «потому что надо отправлять подготовленных и обученных».

Также Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил РФ во время проведения частичной мобилизации. Кроме того, президент выразил благодарность тем, кто принимал участие в работе по мобилизации. Он подчеркнул, что проблемы на первом этапе были неизбежны, так как в России много десятилетий подобных мероприятий не проводилось.

В рамках этой встречи Шойгу сообщил Путину, что 82 тыс. человек, призванных по частичной мобилизации, отправлены в зону проведения СВО после прохождения обучения. Как уточнил министр обороны, проблемы со снабжением, которые возникли на начальном этапе мобилизации, уже решены.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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