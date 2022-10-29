ООН призвала предпринять усилия для продления зерновой сделки

Все стороны должны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, в том числе устранения остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Такое заявление сделал 28 октября представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия. — Ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — отметил он.

По словам представителя генсека ООН, международная организация осознает сложности, которые могут возникнуть в ходе продления сделки, но при этом считает, что их можно преодолеть.

Дюжаррик добавил, что зерновая сделка благотворно повлияла на снижение цен на продукты питания, в том числе это спасло от нищеты около 100 млн человек.

Он подчеркнул, что в настоящее время как правительства, так и судоходные компании и торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры ожидают «определенности будущего».

Ранее в этот день Дюжаррик заявил, что ООН продолжает работать над тем, чтобы предоставить российским удобрениям доступ на мировые рынки. В организации указали на наличие небольшого количества времени, чтобы успеть к новой посевной кампании в развивающихся странах.

По информации МИД РФ, за время реализации украинской части зерновой сделки более 70 судов задержаны или отстранены из-за систематических нарушений и попытки контрабанды в тайниках. В ведомстве подчеркнули, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов.

Так, 24 октября в Совместном координационном центре (СКЦ) обеспокоились задержкой в досмотре судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе. Сообщалось, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.