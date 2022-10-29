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СК назвал предполагаемую причину взрыва газа в Каспийске

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Фото: СУ СК России по Республике Дагестан
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Причиной пожара в Каспийске могло стать воспламенение газовоздушной смеси. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщило управление Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан.

«Предварительно установлено, что в одной из квартир произошло воспламенение газовоздушной смеси», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день МЧС по Дагестану сообщило, что в многоэтажном доме в Каспийске произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Отмечалось, что двое взрослых и один ребенок получили ожоги. Пострадавших госпитализировали. Всего из жилого здания были эвакуированы 157 человек.

Минздрав Дагестана сообщил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что один из них — 11-летний ребенок, ожоги которого составляют 30–40% тела.

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