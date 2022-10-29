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Постпред России в Вене ответил на претензии Польши насчет репараций

Постпред России в Вене Ульянов прокомментировал претензии Польши по вопросу репараций
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Фото: TASS/CHRISTIAN BRUNA
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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 28 октября выразил свою позицию по претензиям Польши к России насчет репараций.

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«Относительно скромные требования. Они могли запросить $3 трлн. Результат был бы примерно таким же», ― написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день МИД Польши заявил, что ведомство планирует подсчитать военные потери, якобы нанесенные стране от СССР в годы Второй мировой войны, и потребовать от России возместить ущерб.

В тот же день сенатор Совета Федерации России Андрей Климов прокомментировал подобную инициативу. По его словам, Польша может рассчитывать на «дырку от бублика».

15 сентября президент Польши Анджей Дуда одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

4 сентября стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий тогда отметил, что без выплаты компенсации немецкой стороной у польского народа будет всегда присутствовать чувство несправедливости.

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