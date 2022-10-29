В Минздраве оценили состояние пострадавших при взрыве газа в Каспийске

Пострадавшие при возгорании в результате взрыва газа в Каспийске находятся в тяжелом состоянии. Об этом 28 октября заявила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.

«В настоящее в ожоговый центр в РКБ в тяжелом состоянии доставили троих пострадавших в результате пожара в Каспийске», — сказала Агмадова ТАСС.

При этом она отметила, что один пострадавших — 11-летний ребенок, ожоги которого составляют 30–40% тела.

Ранее в этот день МЧС по Дагестану сообщило, что в многоэтажном доме в Каспийске произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Отмечалось, что двое взрослых и один ребенок получили ожоги. Пострадавших госпитализировали. Всего из жилого здания были эвакуированы 157 человек.