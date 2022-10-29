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Минобороны рассказало о новых подвигах военных ВС РФ на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, ведомство отметило сержанта Александра Литвинова. Под его командованием отделение российских военных искало диверсионно-разведывательную группу врага около одного из населенных пунктов. Группа продвигалась по лесополосе. Сержант Литвинов заметил боевиков и принял решение, воспользовавшись условиями местности, занять выгодную позицию и открыть огонь по противнику.

Под шквальным огнем врага сержант Литвинов помог в эвакуации с поля боя пятерым раненым сослуживцам. По итогам боя отделение под командованием Литвинова уничтожило два вражеских расчета ПТРК, оставшиеся противники отступили.

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Также отличился командир взвода старший лейтенант Роман Курлов. Во время операции по освобождению одного из населенных пунктов противник при поддержке бронетранспортера контратаковал российских военных. В результате гранатометчик взвода Курлова получил ранение.

Старший лейтенант под обстрелом перетащил раненого в укрытие и оказал ему первую помощь. Курлов взял оружие своего коллеги и прицельным огнем из РПГ-7 уничтожил БТР врага. По итогам слаженной и решительной работы взвода старшего лейтенанта Курлова населенный пункт был освобожден.

Помимо этого обращается внимание на заслуги командира огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота сержанта Ильи Ящуринского. Вместе со своими подчиненными Ящуринский занимался поиском и уничтожением диверсантов возле одного из занятых врагом населенных пунктов.

Морпехи при помощи квадрокоптера вели разведку местности в 500 м от занимаемой ими позиции и обнаружили шестерых вражеских разведчиков, которые минировали местность. Ящуринский незамедлительно принял решение, и двумя точными выстрелами из огнемета четыре противника были уничтожены. Оставшиеся бежали.

Таким образом, грамотными и профессиональными действиями сержанта Ящуринского была сорвана операция врагов по минированию подступов к поселку. В результате Вооруженные силы России смогли подступить к населенному пункту и отбить его у вооруженных формирований Украины.

Ранее, 28 октября, силовые структуры Луганской Народной Республики задержали корректировщика Вооруженных сил Украины, который через Telegram передавал Киеву данные о позициях российской армии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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