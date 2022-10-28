В ДНР три человека погибли и четверо пострадали из-за обстрелов ВСУ

Три мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Сегодня украинские боевики убили троих и ранили четверых мирных жителей в ДНР», — говорится в сообщении.

Также в штабе порекомендовали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности переместиться в укрытие.

Ранее в этот день стало известно, что два мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Украинские боевики открыли огонь из РСЗО БМ-21 «Град» по Куйбышевскому району города.

Накануне украинские военные три раза за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

До этого, 25 октября, Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли город. Отмечалось, что в результате удара по центру Донецка погибли люди.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удары украинской армии по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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