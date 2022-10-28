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ЦБ оценил влияние частичной мобилизации на цены в России

ЦБ: частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию в ближайшие месяцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Частичная мобилизация может способствовать росту инфляции в России. К такому выводу пришел Совет директоров Банка России в пятницу, 28 октября.

Ценная реакция: в ЦБ увидели риски ускорения инфляции
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«Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом», ― говорится в пресс-релизе регулятора.

Основная причина негативного влияния частичной мобилизации на экономику, по мнению Банка России, ― рост ограничений на рынке труда и снижение потребительского спроса. Помимо этого подчеркивается продолжающаяся тенденция у населения России к сбережению на фоне растущей общей неопределенности и длительной адаптации к новым условиям на потребительских рынках.

В то же время в регуляторе отметили, что в целом их деловая активность в III квартале 2022 года сложилась лучше ожидавшегося. Многие компании и предприятия всё лучше и лучше адаптируются к работе в условиях финансовых и торговых ограничений.

Ранее в этот день ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Помимо этого, в Банке России увидели риски ускорения инфляции в России в ближайшие кварталы. Среди основных причин указывались динамика кредитования и бюджетный план России на 2022 и 2023 годы, которые, по мнению регулятора, могут ускорить рост денежной массы в стране, а это, в свою очередь, дополнительная инфляционная нагрузка.

В середине сентября Центробанк понизил базовую ставку до 7,5% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российский бюджет успешно справляется с внешними вызовами. По его словам, несмотря на сильнейшее внешнее давление, результаты исполнения бюджета за полгода достойные.

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