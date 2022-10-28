Песков подтвердил проведение встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана
Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана состоится 31 октября. Об этом 28 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, могу», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение саммита.
Ранее в этот день Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи. Как уточняется, на переговорах лидеры обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. Инициатором встречи выступила Россия.
Также на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.
26 октября о предстоящих переговорах сообщил Пашинян. Он отметил, что получил приглашение на переговоры от российского лидера.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе в очередной раз обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.