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Песков подтвердил проведение встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана состоится 31 октября. Об этом 28 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да, могу», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение саммита.

Ранее в этот день Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи. Как уточняется, на переговорах лидеры обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. Инициатором встречи выступила Россия.

Также на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.

26 октября о предстоящих переговорах сообщил Пашинян. Он отметил, что получил приглашение на переговоры от российского лидера.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в очередной раз обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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