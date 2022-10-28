Синоптики рассказали о погоде в Астраханской области в субботу
В субботу, 28 октября, жителей Астраханской области ждет облачная погода. Об этом пишет «Астрахань 24» со ссылкой на региональный ЦГМС.
Ночью местами ожидается небольшой умеренный дождь. Ветер будет северным и северо-западным, со скоростью 6–11 м/с.
Воздух в регионе прогреется до 2–7 градусов ночью и до 5–10 градусов днем.
«В Астрахани небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6–11 м/с. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов», — говорится в сообщении.
14 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первый снег может прийти в Москву и Подмосковье на рубеже 25–30 октября.