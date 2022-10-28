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Два мирных жителя погибли в ходе обстрела Донецка со стороны ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Украинские боевики открыли огонь из РСЗО БМ-21 «Град» по Куйбышевскому району города. Об этом 28 октября сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Украинские боевики атаковали Куйбышевский район города с применением РСЗО БМ-21 «Град». По ул. Лузина погиб мужчина 1999 г. р», — говорится в сообщении штаба.

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Позднее стало известно, что в результате атаки украинских боевиков также погиб мужчина 1981 г.р.

Накануне украинские военные три раза за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее, 25 октября, вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли город. Отмечалось, что в результате удара по центру Донецка погибли люди.

Между тем мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удары украинской армии по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения. По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

24 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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