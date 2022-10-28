В Тамбовской области откроют сезон охоты на волка и лисицу
С 1 ноября в Тамбовской области открывают сезон охоты на волка, енотовидную собаку и лисицу. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на Тамбовоблохотуправление.
Сезон завершится 28 февраля.
Также с 1 ноября по 10 января можно будет охотиться на лося и косулю в общедоступных охотничьих угодьях.
Как отмечается в материале, получить соответствующее разрешение можно в ТОГКУ «Тамбовохота», МФЦ, на портале госуслуг и у районного охотоведа.
В начале октября сообщалось о том, что в Ульяновской области с 1 октября начался сезон охоты на пушных животных, лося и косулю. Охотникам необходимо соблюдать нормы добычи ресурсов. Также при себе нужно иметь разрешения на оружие и добычу, охотничий билет, предупредили в региональном минприроды.