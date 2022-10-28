Подросток пострадал в ДТП в Ульяновске
Автомобиль сбил подростка в Ленинском районе Ульяновска. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 27 октября, на улице Урицкого у дома № 31в. 33-летний водитель Chery сбил 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Подросток получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.
27 октября сообщалось, что в Иркутске ожидает суда 61-летний мужчина, который за рулем «УАЗа» насмерть задавил пьяную спящую женщину. Следствие полагает, что он переместил тело погибшей и затем заявил о своей непричастности к происшествию.