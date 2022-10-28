Электричка насмерть сбила девушку в Твери
В Твери утром в пятницу, 28 октября, под Горбатым мостом электричка насмерть сбила девушку. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на ЛО МВД на станции Тверь.
Девушка шла вдоль путей по направлению движения «Ласточки», следовавшей маршрутом Тверь – Бологое. Машинист подавал звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Однако столкновения не удалось избежать. Девушка скончалась от полученных травм.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
5 октября в Ростовской области грузовой поезд сбил 44-летнего мужчину. По данным правоохранительных органов, потерпевший нарушил правила безопасности. От полученных травм он скончался на месте.