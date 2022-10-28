Не менее шести человек ранены в результате стрельбы в Питтсбурге
В Питтсбурге в американском штате Пенсильвания неизвестный открыл стрельбу, по меньшей мере шесть получили ранения. Об этом 28 октября сообщает CBS News со ссылкой на командира полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в районе церкви «Судьба веры» во время церемонии похорон 20-летнего мужчины, который был убит ранее выстрелом из оружия. Сначала было произведено пять выстрелов, затем — еще 15.
По данным полиции, четверо пострадавших самостоятельно добрались до больницы, еще два человека были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. Возраст пострадавших не разглашается.
Правоохранители на данный момент не располагают версиями относительно мотива стрельбы. Уточняется, что стрелявших могло быть несколько, больше никакой информации о подозреваемых не сообщается.
Ранее, 22 октября, в Техасе произошла стрельба на территории больницы, погибли две медсестры. По предварительным данным, преступник открыл стрельбу и убил сотрудниц родильного отделения.
Уточнялось, что во время произошедшего у него на щиколотке был зафиксирован электронный браслет, отслеживающий местонахождение.