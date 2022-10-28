Ремонтировавший крышу рабочий погиб в Калуге
В Калуге во время ремонта крыши погиб 39-летний рабочий. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел накануне, 27 октября, на улице Звездной. По предварительным данным, мужчина ремонтировал крышу, а когда спускал вниз инструмент, потерял равновесие и упал.
В настоящее время следователями назначено судебно-медицинское исследование, проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 13 октября, сообщалось, что в Москве человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке. Трагедия произошла на Кутузовском проспекте. Причиной ЧП стало обрушение труб.