Жителей Брянска предупредили о дожде и сильном ветре
В предстоящие субботу и воскресенье, 29–30 октября, жителей Брянска ожидают дождь и сильный ветер. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на местный ЦГМС.
Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Осадки будут в виде кратковременных дождей.
«Вероятны риски, связанные с нарушением электроснабжения, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев», — отмечается в сообщении.
14 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первый снег может прийти в Москву и Подмосковье на рубеже 25–30 октября.