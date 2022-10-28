Жителей и гостей Петербурга попросили придумать имя для ленивца
Ленинградский зоопарк попросил жителей Санкт-Петербурга и гостей города придумать имя для молодого ленивца. Об этом в пятницу, 28 октября, пишут «Невские новости» со ссылкой на руководство учреждения.
Имя нужно выбрать самцу, который родился у Ирвина и Сони в октябре 2021 года.
Зоопарк принимает варианты до 28 ноября, отмечает ИА FlashNord. Имя нужно написать на бумаге и вместе с контактными данными и опустить в ящик на входе в павильон «Тропический дом» в зоопарке. Итоги подведут 1 декабря.
Ранее в октябре в Московском зоопарке впервые за 30 лет дала потомство пара гигантских цепкохвостых сцинков. Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.