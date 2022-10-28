В Крыму назвали объем урожая винограда в этом году
В Крыму в 2022 году урожай винограда составит 123 тыс. т. Это соответствует показателю прошлого года. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Савчука.
«В этом году ожидаем урожай винограда не меньше уровня прошлого года. Напомню, что в 2021 году было собрано 123 тыс. т», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Как отмечается в материале, сейчас крымские аграрии собрали более 70 тыс. т технических и столовых сортов винограда. Было убрано 10 тыс. га из 15,5 тыс.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае урожай сои вырос по сравнению с 2021 годом на 40%.