Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на МКАД в Москве
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД в Москве, в результате чего один человек погиб и пять пострадали. Об этом говорится 28 октября в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло внутренней стороне 105 км МКАД. По предварительным данным, грузовик столкнулся с легковушкой Hyundai. Погиб пассажир иномарки.
«Пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира Hyundai», — отметили в ведомстве.
На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и дознаватели. Причина ДТП и ее виновник устанавливаются.
Накануне два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД после развязки с Ярославским шоссе. Из-за ДТП было ограничено движение на двух полосах из пяти.