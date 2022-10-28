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В Орловской области уничтожили снаряд времен ВОВ

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Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в Орловской области. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Ливенском районе региона.

«Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Ливенский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.

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