В Орловской области уничтожили снаряд времен ВОВ
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в Орловской области. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в Ливенском районе региона.
«Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Ливенский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.
Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.