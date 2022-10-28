Один ребенок и двое взрослых пострадали при хлопке газа в Каспийске
В многоэтажном доме в Каспийске произошел хлопок газа с последующим возгоранием, есть пострадавшие. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану.
Отмечается, что инцидент случился в доме по ул. Молодежная 5. На место выехали экстренные службы, пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, серьезных разрушений в результате происшествия нет.
По данным «Известий», двое взрослых и один ребенок получили ожоги, их госпитализировали. Всего из жилого здания были эвакуированы 157 человек.
Психологи регионального МЧС выехали в лечебное учреждение для работы с пострадавшими.
Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны. Причина хлопка газа выясняется.
Ранее, 26 октября, в квартире в Ижевске произошел хлопок газа, в результате пострадал 41-летний владелец жилья. По информации специалистов, в квартире произошла утечка газа.
По факту хлопка газа было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».