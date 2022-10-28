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На Украине ограничения в электроснабжении коснулись около 4 млн граждан

Ограничения в электроснабжении коснулись около 4 млн украинцев, заявил Зеленский
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Ограничения электроснабжения затронули около 4 млн граждан Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 28 октября в Telegram-канале.

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«По состоянию на данный момент во многих городах и районах нашей страны используются графики стабилизационных отключений света. Примерно у 4 млн украинцев сейчас наблюдаются ограничения электроснабжения», — сказал он.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в городе достигает 50%. По его словам, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

До этого в пятницу в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация в регионе напряженная, и говорить о стабилизации системы «еще рано».

27 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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