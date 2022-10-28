Немецкий политик раскритиковал Польшу за прием украинских беженцев

Мэр города Котбус в Германии Хольгер Кельх возмутился избирательному подходу Польши в вопросе приема беженцев. Об этом он заявил в пятницу, 28 октября, в интервью газете Die Welt.

Он согласился с репортером издания, что Варшава принимает много украинских беженцев, но обратил внимание на то, что мигранты с Украины жили в Польше и до начала спецоперации России по защите Донбасса. При этом, по его утверждениям, Варшава всячески игнорирует переселенцев из стран Ближнего Востока.

«Я также хотел бы увидеть большую поддержку людей из Сирии или Афганистана. Не должно быть людей первого и второго сорта», — сказал он.

Кроме того, градоначальник сообщил, что Котбус больше не может принимать украинских беженцев. По его словам, детские сады и школы уже переполнены, система здравоохранения не справляется с нагрузкой.

Кельх также напомнил о наплыве беженцев во время кризиса 2015 года и отметил, что в обоих случаях власти реагировали поздно. Европа должна, наконец, найти решение по распределению беженцев между странами, добавил он.

Ранее, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что около 1 млн беженцев с Украины прибыли на территорию ФРГ после начала спецоперации. Он поблагодарил компании, которые содействуют размещению беженцев, и школы, принимающие на учебу детей из Украины.

При этом ранее в этот же день читатели журнала Der Spiegel возмутились большим наплывом украинских беженцев, выступив за их депортацию.

25 октября сообщалось, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. В тот же день газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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