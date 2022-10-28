Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бабаевой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 октября выразил соболезнования в связи со смертью главы подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой.

«Это невосполнимая утрата для отечественной журналистики. В медиасообществе Светлану знали как настоящего профессионала, которого отличали нестандартный подход к делу, умение осуществлять яркие, востребованные временем проекты, вести с читателем по-настоящему живой, заинтересованный диалог», — говорится в тексте телеграммы Медведева.

Медведев отметил, что Бабаева умела объединять вокруг себя верных единомышленников и вызывала огромное уважение своей активной гражданской позицией и честной, добросовестной работой на благо страны.

«Жизнь Светланы — это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил политик.

Ранее соболезнования в связи с гибелью Бабаевой принесла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией. Он подчеркнул, что Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию».

Светлана Бабаева окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем была шеф-редактором журнала «Профиль». В 2008–2012 годах была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США. В 2012–2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции «Московские новости».

Кроме этого, Бабаева работала в президентском и правительственном пулах.

В 2013–2016 годах была главным редактором интернет-портала «Газета.Ru». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.