Реклама
Прямой эфир
Общество
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бабаевой
Мир
В отсеке шасси самолета Lufthansa во Франкфурте-на-Майне нашли труп мужчины
Общество
Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Котрикадзе и Синдееву
Мир
В аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе
Мир
Bloomberg сообщило об увольнениях в Twitter после покупки компании Маском
Общество
Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля по делу о вымогательстве
Мир
МВД Эстонии предложило усилить контроль за беженцами с Украины
Общество
Минюст РФ признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate
Авто
Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche
Общество
Жительница Горно-Алтайска предстанет перед судом за истязание годовалой дочери
Мир
В Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов ВОВ
Мир
Медведев предложил выставить Польше счет в ответ на требование репараций

Минюст РФ признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate

Минюст РФ признал СМИ-иноагентами компанию Bookmate, Алексея Докучаева и Андрея Баева
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство юстриции РФ 28 октября внесло сервис электронных книг Bookmate в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов).

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

В список также включены гендиректор компании Андрей Баев и бизнесмен Алексей Докучаев.

Ранее, 21 октября, Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Иновещание». Отмечалось, что указанное общество было учреждено политологом Валерием Соловьем, ранее также включенным в данный реестр.

До этого, 14 октября, сообщалось о включении в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Кроме него, в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022