Минюст РФ признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate

Министерство юстриции РФ 28 октября внесло сервис электронных книг Bookmate в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов).

В список также включены гендиректор компании Андрей Баев и бизнесмен Алексей Докучаев.

Ранее, 21 октября, Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Иновещание». Отмечалось, что указанное общество было учреждено политологом Валерием Соловьем, ранее также включенным в данный реестр.

До этого, 14 октября, сообщалось о включении в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Кроме него, в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.