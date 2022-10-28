Глава подразделения «России сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в Крыму

Руководитель подразделения российской медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла на полигоне в Крыму. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает «РИА Новости».

Причиной назван несчастный случай. Журналистка занималась на полигоне военно-спортивной стрельбой, отмечается в сообщении.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев назвал погибшую профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией. По его словам, она переживала за судьбу России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Бабаевой.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, обучалась на юридическом факультете МГУ. Работала в отделе экономики «Московских новостей», в отделе политики газеты «Известия». С 2008 занимала пост шеф-редактора корреспондентского пункта «РИА Новости» в США, с 2012 была замруководителя объединенной редакции «Московские новости».

В 2013–2016 годах Бабаева работала главным редактором «Газеты.Ru».