Дело о мошенничестве при продаже саксофона возбудили на Ставрополье
Житель Ессентуков Ставропольского края стал жертвой мошенничества при попытке купить раритетный саксофон. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
По словам потерпевшего, приобрести раритетный серебряный саксофон ему предложил 55-летний знакомый. Стоимость покупки составила 700 тыс. рублей, пишет NewsTracker.
«Позже заявитель обнаружил, что покупка вовсе не является раритетной, а сплав, из которого сделан саксофон, не содержит драгоценных металлов. Мужчина попытался вернуть инструмент продавцу, но тот перестал выходить на связь», — говорится в сообщении ведомства.
Через некоторое время подозреваемого задержали сотрудники полиции. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что знал о пристрастии своего знакомого к подобным вещам и решил таким образом заработать. За раритет он выдал обыкновенный инструмент.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уточняется, что полученные обманным путем деньги фигурант уже успел потратить.