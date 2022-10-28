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Дело о мошенничестве при продаже саксофона возбудили на Ставрополье

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Житель Ессентуков Ставропольского края стал жертвой мошенничества при попытке купить раритетный саксофон. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

По словам потерпевшего, приобрести раритетный серебряный саксофон ему предложил 55-летний знакомый. Стоимость покупки составила 700 тыс. рублей, пишет NewsTracker.

«Позже заявитель обнаружил, что покупка вовсе не является раритетной, а сплав, из которого сделан саксофон, не содержит драгоценных металлов. Мужчина попытался вернуть инструмент продавцу, но тот перестал выходить на связь», — говорится в сообщении ведомства.

Через некоторое время подозреваемого задержали сотрудники полиции. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что знал о пристрастии своего знакомого к подобным вещам и решил таким образом заработать. За раритет он выдал обыкновенный инструмент.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уточняется, что полученные обманным путем деньги фигурант уже успел потратить.

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